秋糧面積料超12.8億畝　農業農村部：豐收已成定局

內地今年天災頻頻，多個主要產糧區受災嚴重，加上中央提倡「節約糧食」，引起輿論對糧食供應的擔憂。農業農村部網站周四（24日）通報，秋糧面積料超過12.8億畝，比上年增加800萬畝；預計全年糧食面積增加1000萬畝左右，平均畝產提高近2公斤，產量連續6年穩定在13,000億斤的水平上。農業投資連續3個月正增長，今年首8個月第一產業固定資產投資達到11,063億元（人民幣，下同，約12,746億港元），同比增長11.5%。

通報指，生豬養殖場戶不斷擴大產能，全國年出欄500頭以上規模豬場數量由年初的16.1萬間，增長至17.1萬間，能繁母豬和生豬存欄繼續回升。8月份能繁母豬存欄環比增長3.5%，連續11個月增長，同比增長37%；生豬存欄環比增長4.7%，同比增長31.3%。

長江禁捕亦取得階段性的成效，截至本月18日，長江重點水域退捕漁船回收率和處置率均超過94%，上海、安徽、江西、湖北、湖南、貴州、雲南已基本完成漁船漁民退捕任務。退捕漁民達到17.1萬人，佔核定任務量的95%，其中落實社會保障13.7萬人，轉產就業10.3萬人。

此外，各地不斷加大地方政府專項債用於農業農村規模，今年首8個月用於農業農村的專項債券規模達1084億元（約1249億港元），累計實施項目852個，促進了高標準農田、農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施等加快建設。

內地持續擴大返鄉留鄉農民工就地就近就業，目前已惠及逾1700萬人。其中，回歸農業就業佔約20%，主要從事種植養殖或領辦合辦農民合作社；本地非農企業就業佔約55%，重點在農產品加工流通、休閒旅遊、健康養生、電子商務等領域就業。

內地此前推行農村人居環境整治3年行動方案，截至目前，全國農村生活垃圾收運處置體系已覆蓋90%以上的行政村，農村衞生廁所普及率超過65%，近30%的農戶生活污水得到有效管控，全國95%以上的村莊都結合實際開展清潔行動，絕大部分村莊已基本達到乾淨整潔的要求。