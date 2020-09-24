深圳外貿出口額　連續27年居內地城市首位

今年是廣東經濟特區建立40周年，廣東省政府周四（24日）公布40年的發展情況，深圳、珠海及汕頭3個經濟特區的生產總值，由1980年的16億元（人民幣，下同，約18.4億港元），增加至去年3.3萬億元（約3.8萬億港元）。深圳外貿出口額連續27年位居內地城市首位，近300家世界500強企業在深圳投資。

省政府指，3大經濟特區出口額由1980年的2.75億美元（約21.5億港元），增加至去年的2728.4億美元（約21,282億港元），年均增長19.6%，佔全省比重從12.5%提高到43.4%；1980至2019年，特區累計簽訂外商直接投資項目114,320個，實際使用外商直接投資1503.98億美元（約11,731億港元），分別占同期全省的25.9%和32.2%。

其中，深圳外貿進出口總額從1980年的1800萬美元（約1.4億港元），躍升至去年的4315億美元（約33,657億港元），年均增長26.1%；全國口岸最多，唯一擁有陸海空鐵4種類型口岸的城市。珠海累計與世界200多個國家和地區建立貿易關係，累計設立外商投資企業超2萬個，實際利用外資329.89億美元（約2573億港元），拱北口岸發展成為全國最大的單一陸路旅客驗放口岸。

此外，汕頭累計引進5000多間外商投資企業，累計實際利用外資超100億美元（約780億港元），華僑經濟文化合作試驗區成為全國唯一一個以「華僑」為主題的國家級改革創新平台，獲批設立中國（汕頭）跨境電子商務綜合試驗區，汕頭保稅區轉型升級為綜合保稅區。