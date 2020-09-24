台男留言「果凍是垃圾」　法院認定侮辱郭台銘判罰款

台灣鴻海集團始創人郭台銘去年有意代表國民黨角逐2020總統大選，獲支持者另取「果凍」（郭董）的別稱。惟新北市一名姚姓男子，在網上討論區留言「果凍怎麼會是垃圾？連垃圾都不如」等句子，郭台銘因不滿被辱，提出控告。地方法院周三（23日）認定，「果凍」是指郭台銘，判處姚男罰款8000元新台幣（港幣約2100元）。

姚男去年10月17日在「PTT網站」政黑板上，看見一名網民發表的文章「葉元之真他媽有梗XDD」，便以自己的帳號發出上述留言。郭台銘認為姚男的留言貶損他的社會評價，遂向刑事局提告。姚男事後否認犯行，辯稱：「誰說果凍一定是郭台銘，我沒有指名道姓。」又指自己不喜歡果凍，「果凍是垃圾食物，果凍常常噎死人」。

檢方表示，「果凍」一詞是郭台銘在去年表示有意角逐總統大選之際，獲支持者幫他取的別稱，甚至有「從郭董到果凍：相信郭台銘」一書出版，均可透過網絡查詢得知，遂認為「果凍」指「郭董」，乃全台具一般智識者均知悉事情，姚具有社會經驗者，其所辯顯悖於常情，應不可採。

檢方起訴後，新北地方法院審理時認同檢方理由，認為姚男犯後態度不佳，且未能與郭台銘和解，後者代理人也表示不需調解、依法處理，因此法院依公然侮辱罪，判處姚男需繳付以上罰款，得易服勞役8天，可上訴。