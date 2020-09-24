故意殺人罪成被判死緩　男子伸冤19年今再審

天津男子楊松發19年前被指因感情糾紛，殘忍殺害女同事劉彩菊，後更被法院判處死緩。然而楊多年一直堅稱自己沒有殺人，更指其有罪供述是遭刑訊逼供。案件周四（24日）上午在天津市高級人民法院開庭再審，內媒引述楊的代表律師稱，兩人已為楊進行無罪辯護，出庭的檢察員也當庭建議改判楊松發無罪，法院將擇期宣判。

案發於2001年3月3日，劉彩菊被發現遭人殘忍殺害，全身均中20多刀，並棄屍於青静黄河；同年5月30日，警方認定劉的男友、時齡34歲的楊松發欲擺脫戀愛關係而行兇，將其拘捕。至2003年10月，天津二中院一審裁定楊故意殺人罪成，判處死刑但緩期2年執行，楊松發提出上訴，檢方也以量刑過輕為由，提出抗訴。2007年12月20日，天津高院駁回抗訴、上訴，維持原判。

然而，楊松發多年來一直在伸冤。楊透露，自己曾遭刑訊逼供，連續審問49小時，檢方最終也欠缺物證。其中，檢方指控楊曾以25萬元（人民幣，約28.7萬港元）嘗試賄賂辦案警員銷毀證據，惟楊的律師反駁，楊當年的月收入只有1000元（約1150港元），反而是警員圖以25萬元利誘楊認罪，同囚獄友均能證明楊被刑事逼供。惟至2011年10月14日，天津高院再次駁回其申訴。

直至2018年12月25日，最高法經審查後，認定案件證據不足、事實不清，指令天津高院另組合議庭再審。在周四展開的庭審上，檢方承認在原審判決採用的有罪證據中，直接證據只有楊松發的有罪供述，在案的間接證據不能形成完整的證據體系，結合全案證據無法得出唯一結論，不能除出他人作案的可能性，建議依法宣告楊松發無罪。