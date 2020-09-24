水利部：1998年以來最嚴重汛情　重建約需840億人民幣

中國水利部周四（24日）舉行新聞發布會，介紹今年水旱災害防禦及災後重建情況。水利部副部長葉建春表示，今年中國發生了1998年以來最嚴重的汛情；自6月起，全國827條河流發生超警戒以上洪水。他強調，水利災後重建任務繁重，約需投資840億元（人民幣，下同，約966億港元）。

會上指出，自今年6月以來，全國平均降雨量438毫米，較常年偏多18%，為1961年以來最多；長江、黃河等主要江河，共發生21次編號洪水，次數超過1998年，為近23年以來最多。而全國七大流域、26個省份、827條河流發生超警戒以上洪水，較常年偏多80%，為1998年以來最多，其中266條超出保證水位、77條超出歷史水位。

據統計，全國3852座次大中型水庫共攔洪1680億立方米，減淹城鎮1310個次、減淹耕地3392萬畝、避免人員轉移2148萬人；而以三峽為核心的長江上中游水庫群，攔洪490億立方米。各級水利部門發布縣級山洪災害預警15.2萬次，啟動預警廣播39.2萬​​次，而今年因山洪災害死亡及失蹤人數顯著減少。

葉建春指出，今年共28個省份多處堤防護岸、水庫、農村供水灌溉等水利設施損毀，當局組織各省、自治區及直轄市，對災後修復工程量及投資需求進行測算。下一步將抓緊和有關部門，開展災後恢復重建工作，除了盡快修復受損的水利設施，並全面提升水旱災害防禦能力。