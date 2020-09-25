因厭世捅殺網約車司機　19歲兇手判死緩

湖南常德市19歲男子楊某淇，去年因厭世而網購匕首，連捅陳姓網約車司機20餘刀致其死亡，案件周四（24日）在常德市中級人民法院開庭宣判。楊因犯故意殺人罪被判處死刑，緩期2年執行，並剝奪政治權利終身。法院同時決定對其限制減刑。

法院經審理查明，被告自前年上半年開始產生消極情緒，悲觀厭世，逐步發展到產生自殺的想法。至去年3月23日，楊男攜帶匕首等作案工具獨自離開學校寢室，先後在鼎城區某網吧等地逗留，至晚上10時許產生先殺一人壯膽，然後再自殺的念頭。

楊男通過手機軟件，傳召「滴滴」網約車司機陳男，並乘搭其駕駛的私家車。至晚上11時40分許，當車行駛至一廣場出入口時，楊突然拿出匕首刺向被害人，直至其失去反抗能力後逃離現場。楊在終在前女友的勸說下向公安機關投案。

經鑑定，死者因他人用單刃銳器刺破心臟，繼發心力衰竭而死亡。經中南大學湘雅二醫院司法鑑定中心鑑定，楊被診斷患有抑鬱症，在實施危害行為時限定（部分）刑事責任能力。

法院認為，楊男持匕首故意非法剝奪他人生命，已構成故意殺人罪，公訴機關指控的罪名成立。楊故意殺人動機卑劣，手段殘忍，後果嚴重，應予嚴懲。案發後，他主動自首，親屬代其賠償喪葬費，並根據上述司法經鑑定，故依法作出上述判決。