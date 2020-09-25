公安移交逾2萬件追繳文物　為博物館提供展陳資源

山西警方早前展開打擊文物犯罪專項行動，成功破獲多宗文物犯罪案。當局周三（24日）在太原舉行第三次追繳文物移交儀式，繼去年兩次移交追繳25,413件文物後，今次移交的文物亦達20,080件。其中，有一級文物257件，二級文物416件，三級文物1314件，將會為即將開館的山西晉商博物館提供館藏資源。

山西警方介紹，自專項行動開始後成功破獲文物犯罪案件1456宗，行動中搗毀文物犯罪集團236個，拘捕2294人。而此次移交的文物正是行動所得，當中晉公盤、青銅鼎、龍紋銅盤等，均為國寶級文物。另外，此次追繳的亦有曾榮獲「2018年度全國十大考古新發現」的雙系S形紋陶罐、雙系陶罐等新石器時期文物。

警方又指，於去年7月開館的山西青銅博物館，就是以山西公安機關打擊文物犯罪行動中追繳的文物，作為重要館藏支撐。警方又透露，下一步將以打擊盜竊石窟寺石刻、盜掘古文化遺址、古墓葬和盜竊古塔等文物建築犯罪為重點。當局亦會與文物部門制訂健全文物保護聯防聯控機制，繼續防範文物犯罪。