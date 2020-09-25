將受性侵歸咎於女生「自身因素」　中國美院遭網民炮轟

中國美術學院近日向新生發放安全手冊，當中提醒女生要預防性侵，卻將性侵產生的原因歸咎於女生的自身因素，引起網民炮轟。中國美術學院保衛處相關負責人周四（24日）告知內媒，手冊是校園安全處編寫，是在處理相關案子過程中總結出來的經驗，並非歧視女性，但承認其編寫過程可能考慮不足。

《中國美術學院新生安全知識手冊》提到，性侵害產生的因素中，有女生自身的內在因素，包括女生注重打扮，一味追求物質享受；長相漂亮，處事輕浮；膽小懦弱，無力自衞；懷有隱私，讓人抓住把柄；少與外界交往，孤立無援；意志薄弱，難拒誘惑；自我防範意識差等。

手冊內容曝光後，引起輿論批評。有人質疑，「這是受害者有罪論嗎」、「撰稿人是不是女德班畢業的」、「照這麼說，女生碰到性侵應該乖乖就犯」；亦有人呼籲校方盡快道歉，「別解釋了」。

有人更諷刺寫道：「為甚麼被搶？受害者自身內在因素，包括攜帶現金，一味追求實體手感；包裏有錢，隨便亂花；膽小怕事，無力自衞；錢丟了，不去到處宣揚；不多交點朋友，沒人幫你；喜歡逛街，還帶現金；沒把周圍的人都當成小偷看待等。」