女遊客餵狼吃草　被動物園列入「不文明行為黑名單」

內地一名女子近日帶孩子到北京動物園遊玩，期間與孩子一同餵狼吃草，被人錄影傳至網絡引起熱議。園方周四（24日）表示，已通過人臉識別找到女事主，並將她列入「北京動物園不文明行為黑名單」；園方將與公安部核實她的身份，再上報北京市文旅局將她列入「北京旅遊黑名單」。

網傳影片顯示，女事主當時帶着數名小孩，引導他們將青草、樹枝、雪條棍透過隔板下方氣孔塞入去給狼食用，而隔板上方明顯張貼告示牌：「請不要再餵我了。」狼群雖吃得津津有味，但內媒解釋狼群若食用不適當食物，消化系統會受影響，導致腹脹、腹瀉，甚至死亡。

據悉，北京動物園已完成全園智慧安防系統全覆蓋，在園內監控指揮中心，設有「不文明管控專席」的工作人員透過監控攝像頭，不間斷搜索園區不文明行為，監視遊客的一舉一動，一旦發現問題，可以透過攝像頭廣播進行勸阻，同時聯動現場巡視員快速處置。

對於情節嚴重或屢教不改者，將會開具《北京市旅遊不文明行為記錄單》，當遊客再進入北京動物園時，門區的人臉識別系統將會自動報警，巡視員會與該遊客進行文明遊園提示，並向他發出提示單以約束不文明行為；如該遊客在園區再次發生不文明行為，園方會立即報送公安和城管部門進行執法。今年上半年，有遊客搖晃海棠樹，已被納入動物園黑名單系統。