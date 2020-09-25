嫦娥四號完成第22月晝工作　揭示月球內部物質結構

國家航天局探月與航天工程中心周四（24日）指出，「嫦娥四號」着陸器和「玉兔二號」月球車，分別於周四早上7時30分、周三（23日）晚上11時18分結束第22月晝工作。科學團隊對是次月球車的雷達探測數據開展研究，獲得了着陸區月壤和淺層結構的重要發現。

中心指出，着陸器和月球車已按地面指令，完成月夜模式設置，進入月夜休眠。截至目前，嫦娥四號已在月球背面度過630個地球日，累積行駛547.17米。

玉兔二號月球車在第22月晝期間，主要以行駛為主，先後探測距離着陸點西北方向、約1.3公里的撞擊坑和反射率較高的區域。科研人員利用全景相機環拍探測、紅外成像光譜儀定標探測等數據，取得多項科學成果，近期更發表在國際期刊上。

研究指出，從月球車所獲取的淺層結構剖面表明，所探測的月面物質是來自芬森撞擊坑，而不是來自馮·卡門撞擊坑（Von Kármán crater）自身的充填玄武岩；又揭示着陸區經歷多期次的撞擊濺射堆積，以及多期次玄武岩漿噴發充填。新發現對認識月球南極─艾肯盆地的演化，具有非常重要的意義。