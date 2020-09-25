男子縮胃後5天死亡　醫院竟稱手術成功

遼寧大連李姓男子因為多次減肥不成功，去年決定進行縮胃手術，過程全國直播，醫院事後更稱手術非常成功。誰知李男手術後5天因肺栓塞死亡。家屬表示，事後要求醫院公開道歉並向醫生究責，但醫院一直迴避；但醫院卻稱已向家屬道歉。至於李男死後為何仍發布手術成功的消息，醫院則未作回應。

據知，48歲的李男任職海關，體重約100公斤的他多次嘗試減肥，卻效果不佳。後來聽人介紹過縮胃手術，去年決定前往大連醫科大學附屬第一醫院接受手術。去年8月23日，李男手術完成後意識清醒無明顯異常，但3日後卻開始發高燒。8月27日凌晨，李男全身抽搐，意識模糊，腹部右側更出現淤斑。醫生查看後稱李男體徵正常，又指腹部淤斑只是撞倒。

同日中午李男一度恢復意識，但晚上卻再送進深切治療部（ICU），到8月28日凌晨，醫生宣布李男因肺栓塞死亡。約2個月後，李男的妻子胡女士取到屍檢報告，內容顯示李男符合因接受腹腔鏡下袖狀胃切除術後，繼發胃漏、急性化膿性腹膜炎、腹腔膿血性積液等，導致感染中毒性休克、多臟器功能衰竭死亡。家屬認為，報告顯示醫院未針對手術後可能出現的併發症進行預防和檢查和治療，才導致李男死亡。

更令家屬震怒的是，醫院竟然在未獲家屬同意的情況下，在手術當日更換主刀醫生，並將手術過程向全國直播。而在李男死後，院方還對向聲稱手術很成功。家屬其後向醫院投訴，院面承認對李男治療過程中有過錯，表示遺憾，但指在醫學專業委員會的評判結果出爐之前，無法就事件作出準確的回覆。但經過逾一年，胡女士仍未等到答覆。

家屬又多次向大連市衞健委求助，但對方僅稱可協調。媒體之後向該衞健委查詢，對方表示不掌握相關情況，要向醫院了解。而大連醫科大學附屬第一醫院院長稱表示，在這件事上一直與家屬保持溝通，又想通過法律途徑解決，並盡力滿足家屬要求。結婚25年的胡女士則表示，事發後一年全家人都飽受精神折磨，更因此要接受藥物治療，強調堅決要找出事件真相。