內地Tesla佳節派安全套　假期後收集用後感

電動車生產商特斯拉（Tesla）上海一名員工近日爆料，中秋節收到公司派發福利，除了月餅之外，竟還包括兩盒安全套。爆料人又稱，公司將在假期後收集員工的使用心得。

爆料稱，公司於中秋節向新員工派發禮盒，裏面除了多盒月餅，還有2盒安全套。爆料人稱，公司讓員工在假期間「盡情發揮」，然後在假期後各人要寫體驗報告，惟爆料人自爆是「單身狗」，不知該怎算好。

除被爆派發奇葩節日禮盒外，近日亦有中國員工指公司高層非常介意「割韭菜」這詞語，更稱該公司大中華區負責人朱曉彤禁止內部說「韭菜」一詞，員工如被發現會每次會被罰10元人民幣（約11.5港元）。公司於上海的超級工廠更禁止出現有韭菜的食物。

針對此事，內媒致電特斯拉中國查詢，工作人員表示「沒有收到相關規定，不清楚這個事情」。特斯拉全球副總裁陶琳則回應稱公司食堂可以吃到韭菜餃。

在內地，割韭菜一詞源自股市，因為只要韭菜根部還在，不管割幾次都會長出來，因此在大戶眼中，跟隨股市升勢入場的散戶就是韭菜，大戶在高位拋售股票套利就是割韭菜。而內地特斯拉近年頻頻調整車價，愈調愈低，令不少車主感覺花了冤枉錢，於是在網上嘲設車廠「割韭菜」。