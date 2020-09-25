借出差旅遊私車公養　官員幹部遭警告處分

江蘇省紀委周五（25日）通報多宗違反中央反腐倡廉精神的典型問題，當中有官員收受企業負責人所送財物或宴請，有黨支書則「私車公養」，另有領導幹部借出差考察為名，帶下屬前往景區遊玩，因而遭黨內警告並處分。

遭點名的官員中，省交通工程建設局質量安全技術監督處副處級幹部劉朝暉於2013年至2017年春節前，先後7次收受工程公司、交通科技公司等3家管理服務企業負責人所送的購物卡，折合2.4萬元（人民幣，下同，約2.8萬港元），今年2月遭黨內嚴重警告、政務記過處分。

揚中市司法局黨組成員、副局長王曉雪於2018年5月，帶領局機關和街道司法所5名幹部赴昆明市考察學習，行程2天。王曉雪在公務活動結束後，擅自改變行程，帶領團組繞道前往麗江古城、瀘沽湖、香格里拉等地遊玩5天。 今年6月，王曉雪受到黨內警告處分，其他人員分別受到相應處理。

另江陰市雲亭實驗小學黨支部書記、校長錢麗君，和分管後勤的副校長周辰龍、總務主任朱吳衛等人，則於2013年8月至2019年3月違規使用學生食堂油卡為各自的私家車入油，三人合共花費6.9萬元（約8萬港元）。今年3月，各人分別受到黨內嚴重警告和警告處分。另各人被調查前，已全額退繳違紀款項。