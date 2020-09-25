傳內地教科書篡改聖經　疑誤引經文致出錯

內地一本官方教科書被指篡改聖經內容，惹來爭議：該書引用約翰福音第八章中「耶穌赦免婦人」的故事，卻將結局改寫為「耶穌以石頭砸死婦人」，並重編故事的寓意。事後有人翻查這段錯誤引文，發現在10年前已有流傳，懷疑編者審核疏忽導致誤引。目前涉事出版社網站、各大書本交易平台均已將該書下架。

涉事書名為《職業道德與法律》，由電子科技大學出版社出版，2018年經內地官方教育部門編輯審核委員會審定，並作為中等職業教育的教材。惟近日有人發現，書中一篇「課堂問答」改編了新約《約翰福音》中的故事和寓意。

新約原文藉「耶穌赦免婦人」的事迹，表達「世人皆曾有錯、要寬恕人的罪，讓其改過」的意味。教科書中引文則藉「耶穌以石頭砸死婦人」的故事，表達「即使世人皆曾有錯，仍需要有人負責執行法律，否則法律只會名存實亡」的意思，並詢問讀者如何看待法律。

事件被揭發後，有輿論批評內地篡改聖經內容，惡意扭曲聖經；亦有人試圖追查引文出處，發現多年前已在網絡上一個專欄出現，題為「我們必須要求執法者都盡善盡美嗎」，故懷疑編者誤引。