13歲少女失蹤一夜浮屍水坑　父稱疑遭性侵

廣西南寧市13歲少女張倩（化名），今年6月與同學外出失蹤一夜後浮屍水坑。惟死者父親發現，女兒手機的內容疑遭刪除，修復數據後竟有她遭性侵的影片。張倩遺體至今未火化，仍存放在殯儀館。截至周四（24日），當地警方尚未立案，但正進一步調查事件。

事發於今年6月28日，張倩從學校補課回家後，與一名陳姓同學外出遊玩，直至晚上仍未回家。家人發現她手機關機，於是開始打聽她的下落。有村民表示，當日下午5時至6時，曾目擊她和同學同行，晚上7時仍持手機在路邊與人聊天。

張父表示，家人四處尋找未果，當晚未能找到與女兒同行的同學，直至翌日早上才聯繫上，但對方稱不知張倩去向。他隨後報警，結果同日下午約3時半接獲警方通知，稱在竹花村定妙嶺一山上廢棄採石場的水坑內發現一具浮屍。他前去辨認，最終證實浮屍為女兒張倩。

張父指出，當時未在現場發現女兒的手機，翌日卻收到警方通知，稱手機在陳姓同學家中找到，但手機內的微信、QQ和電話通訊錄全部被刪除。他請人修復手機數據後，結果發現一段女兒在草坪上遭性侵的影片，另有其他裸身少女遭毆打的片段。

張父懷疑女兒死亡與被性侵有關，且事後曾有多個陌生電話登錄女兒的微信帳號。他曾提出控告女兒在水坑死亡一案，但警方審查後，認為沒有犯罪事實，不需要追究刑事責任，最終在7月底發出不予立案通知書。