謝長廷參觀富士電視台　獲稱呼為「大使」

繼日前台灣駐美代表蕭美玲日前在社交帳號自稱「台灣駐美大使」引發風波，台灣駐日本代表謝長廷周四（24日）到位於東京的富士電視台參觀時，電視幕牆打出歡迎字句，並稱呼其為「台灣駐日大使」。

謝長廷在Facebook發文表示，富士電視台這幾年正拍攝有台灣自來水之父之稱的巴爾頓（William Burton）的影集，而台灣駐日代表處也關注巴爾頓規劃台北自來水道的議題，因此他當日特地前往電視台參觀。他又指，58年前台灣創立電視公司初期，富士電視公司曾提供協助，並為台視的股東，與台灣關係很深。台灣的前總統李登輝早前離世，該公司前會長日枝久亦有赴台追悼。

謝長廷在發文中附上多張照片，包括電視幕牆顯示「熱烈歡迎台灣駐日大使謝長廷先生」的字句，隨即引來數千網民按讚並留言。不過，周五（25日）該發文已刪走相關照片，文字裏也再沒提及被稱呼為「台灣駐日大使」。

對富士電視台以「大使」稱呼謝長廷，台灣的行政院長蘇貞昌周五受訪時表示，台灣防疫有成，加上各方面努力，愈來愈受國際肯定，指這是正向發展，希望繼續努力，讓世界看見台灣穩定、成長。

至於台外交部長吳釗燮表示台灣目前不尋求與美國建交，蘇貞昌稱，希望有愈來愈多朋友和外交空間，只要條件與時機適合都會努力，強調只要方向正確腳步不停，有一天目標就會達到。