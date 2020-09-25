清華大學自詡「世界一流」　教育部反駁：還有不少差距

北京清華大學近日發通稿，稱獲教育部前副部長暨現任委員林蕙青領銜的評議專家組認證，已全面建成為「世界一流大學」。但教育部發言人周四（24日）回應，指內地高等教育的整體實力，距離世界一流仍有差距，「對此要有清醒的認識」。

清華大學周一（21日）公布，本月18日召開「雙一流」建設周期總結專家評議會，由多間內地大學院士組成的專家組一致認為，清華大學在2016年到2020年間，辦學質素、社會影響力和國際聲譽持續提升，全面建成為世界一流大學。

事件引起輿論抨擊，有人不滿清華大學妄自尊大，自封「第一」，《環球時報》總編輯胡錫進亦表示，該言論過於輕率浮誇，深感遺憾；但也有聲音反駁，認為中國高校不應「妄自菲薄」。

對此，教育部發言人續梅在周四的記者會上回應，同意該校經過5年的建設，已取得階段性的成果，但也要清楚認知到，與世界一流相比「還有不少的差距」。她續指，「我們還有很長的路要走，還有相當多的工作要做，還有很艱巨的任務要完成，所以對此要有清醒的認識」。