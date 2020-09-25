涉黑案主犯囚20年 曾非法拘禁11人長達696小時

寧夏固原市24年前發生一宗轟動一時的校園搶劫案，當時在寧夏建築技工學校讀書的金寶山，在固原一中學生宿舍內搶劫對20名住校學生。金寶山服刑6年後不久入職國企，但後來成為掃黑辦打擊對象。至周三（23日），寧夏彭陽縣法院公開裁定，金寶山犯組織、領導黑社會性質組織、非法拘禁等8項罪名，判處有期徒刑20年，剝奪政治權利5年，並沒收個人全部財產，依法追繳違法犯罪所得1792.142萬元（人民幣，下同，約2035萬港元）。

2019年4月，金寶山因涉黑等罪名被批捕。此時，他已是國企固原市市政有限公司黨支部副書記。法院審理查明，金寶山在金港小貸公司成立和西蘭銀酒店用品工程開工後，陸續招攬多名被告人為工作人員，糾集犯下一系列違法活動，於2016年初步演變為以被告人金寶山為組織者、領導者的黑社會性質組織。

判決書顯示，該組織以強行帶離、盯人看管、拉閘斷電、鎖門阻工、聚眾靜坐、貼身跟隨、驅趕從業人員、辱罵滋擾等軟暴力手段，有組織地多次進行非法拘禁、尋釁滋事、虛假訴訟、敲詐勒索、非法侵入住宅等違法犯罪活動，非法聚斂錢財達1700餘萬元，使金港小貸公司的貸款人和西蘭銀酒店用品工程的發包人工人產生恐懼、恐慌，致使合法利益遭到不法侵害的部分被害人不敢舉報、控告。

在討要債務過程中，金寶山等人採用非法限制人身自由、滋擾、貼身跟隨等手段逼迫他人償還債務，先後非法拘禁11名被害人，累計非法拘禁時長達696小時，其中被害人馬某某被非法拘禁長達10餘日；被害人王某某被貼身跟隨長達28日，致使被害人無法正常生活、工作。

一審法院認定，該黑社會性質組織形成的前後，金寶山及其他被告人有組織地實施犯罪17宗、違法事實7宗，單獨實施犯罪5宗、違法事實5宗。判決書顯示，其餘8名涉黑被告人分別以參加黑社會性質組織等罪名，被判處有期徒刑7年6個月至1年9個月不等刑罰，分別並處罰金15萬元（約17萬港元）至1萬元（1.1萬港元）；其餘4名涉案被告人分別以抽逃出資等罪名被判處相應刑罰，並處相應罰金。