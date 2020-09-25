虛榮女侵吞720萬人民幣買名牌手袋　法院充公拍賣

北京東城區一名30歲王姓女子，涉嫌在一年前擔任休養所出納員時，虧空約720萬人民幣（約819萬港元）公款，全部用於購買品牌手袋等，又稱沉迷在友人的羨慕和追捧中，不能自拔。東城區法院周五（25日）開庭，鑑定涉案60多個名牌手袋和珠寶首飾，以作拍賣，追繳王女的貪污所得。

法院審理查明，王女在2017年11月通過公開招聘，入職當地一間休養所，至去年2月期間，利用職務便利，偽造報銷申請，騙取、侵吞休養所大額存款，用於奢侈消費、給遊戲充值等。去年12月，王女被判處12年有期徒刑，罰款100萬人民幣（約113萬港元），並須追繳其侵吞所得。

王女審訊時供述，當時覺得侵吞公款的錢得來太容易，花起來不心痛：一件衣服6.4萬元（約7.3萬港元）、一個手袋超過20萬元（約22.7萬港元），「不停地逛，不停地買，根本不考慮價格。」她還拍下戰利品上載社交網站炫耀，心理上獲得巨大滿足。

法官陳麗梅指，雖然庭上多件奢侈品均是名牌，但具體價值仍需經專業鑑定，以估算之後拍賣能追繳的金額。有鑑定師稱，「第一步是先確定真假，畢竟如果是假的，那價格就是另外一回事了。」