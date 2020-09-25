官媒︰面臨「迫在眉睫」的威脅　不保證不開第一槍

台海、中印邊境局勢日趨緊張，隨時都有擦槍走火，全面爆發戰爭的危機。內地官媒周五（25日）發表評論稱，中國一直有「不開第一槍」的說法，然而為了保障核心利益，「不開第一槍」並非絕對，應該是「有條件」，尤其在一場反分裂的國家統一戰爭中，或面臨「迫在眉睫」的威脅，大陸方面不保證不開第一槍。

文章指出，中國早在上世紀60年代就提出「不首先使用核武器」的承諾，這種「自我約束」近來又有所升級，有些學者在非核武器範疇喊出「不開第一槍」；然而擁槍的目的顯然是為保障利益，根據國新辦2011年發表的《中國的和平發展》白皮書，中國的核心利益包括國家主權、國家安全、領土完整、國家統一、中國憲法確立的國家政治制度和社會大局穩定，和經濟社會可持續發展的基本保障這六項。

文章認為，人們都希望用和平方式維護國家的核心利益，惟不開第一槍應是有條件的。二戰日軍侵華時期，東北軍就是堅持不開第一槍，從而眼看國土淪喪，今日的中國不能容忍重蹈國恥；台灣是尚未與大陸實現統一的一塊中國國土，大陸竭力推動和平統一，但「台獨」勢力日益猖獗，來自外部的干擾因素日益明顯，在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能，境內外各種敵對勢力最好不要來測試中國方面的底線。

文章強調，不開第一槍並非絕對，要避免落入教條主義。聯合國從沒禁止在任何情況下開第一槍，而是規定在有證據表明當一個國家面臨迫在眉睫的威脅面前，可合法地先發制人。文章建議，未來可基於聯合國關於開槍合法性的規範，以及基於中國對保護本國核心國家利益和地區穩定與世界和平的考慮，對外表述︰中國將就不開第一槍做最大程度的克制，但不保證不開第一槍，這才最具道德性和守法性。