華為東莞研發實驗基地起火　市委宣傳部︰與實驗室無關

廣東東莞華為松山湖實驗基地周五（25日）下午起火，大量濃煙升上半空，未有傳出人員傷亡；網傅相片顯示，起火建築附近有多名員工疏散至空地。東莞市委宣傳部事後回應，起火建築為一在建項目，正在裝修和建設之中，尚未投入使用，該建築與實驗室並無關係。

位於東莞阿里山路的華為松山湖實驗基地起火，有指為材料實驗室。松山湖消防大隊稱，下午2時許接報，已迅速派人前往救援，截至下午4時許，消防仍在現場處置。東莞市消防救援支隊稱，起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉。

公開資料顯示，華為研發實驗基地位於松山湖高新區台灣高科技園高雄路以南，總投資9.8億元（人民幣，下同，約11.3億港元），佔地約219畝，總建築面積15萬平方米，主要從事終端產品、營運商解決方案等的研發，以及容納華為2012實驗室的部份業務。

華為的松山湖基地佔地1900畝，總建築面積約126.7萬平方米，總投資100億元（約115億港元），項目於2014年9月動工，正進入最後施工階段。有報道指，建成後將有3萬名研發人員在松山湖基地工作。