明天廣場共25層打包拍賣　叫價25億人民幣

內地富商、明天系掌門人肖建華旗下物業，上海明天廣場7樓至32樓（不含23樓避難層），將於10月底在司法拍賣網絡平台公開拍賣，叫價同為其估價25.7144億人民幣（下同，約29.2億港元），保證金2億元（約2.27億港元），加價幅度每次100萬（約114萬港元），由上海華信國際集團有限公司等15家關聯公司合併破產清算管理。

上海明天廣場坐落於黃浦區黃陂北路309號，佔地面積11,296平方米，土地性質為國有建設用地使用權，土地取得方式為出讓，土地用途為綜合，土地使用期限為1995年7月5日至2045年7月4日。明天廣場由上海國盛集團旗下的上海明天廣場有限公司建設，2003年竣工，總建築面積129,528.52平方米，總共60層高達282米。

據悉，該廣場25層共計246個單位均已被設立抵押，且被人民法院司法查封，整體將於10月26日10時至27日10時在淘寶網司法拍賣平台打包拍賣、不單獨拆分。此次拍賣採取有保留價的增價拍賣方式，保留價即為起拍價，一人或一人以上報名，拍賣結束時出價最高的競價人競買成功。至少一人報名且出價不低於起拍價，方可成交。無人報名或出價的，該場拍賣將流拍。

該拍賣標的初期房屋類型原為246套酒店式公寓，2003年所有權人上海盛懿投資中心（有限合夥），通過公開拍賣取得上述246套物業，建築面積合計36,513.64平方米，登記房屋類型為辦公樓，房屋用途為辦公。

上海盛懿投資中心（下稱盛懿投資）取得上述物業後，將7至32樓（不含23樓避難層）改造為辦公場所，其中24至32層為中國華信能源有限公司（下稱華信能源），和上海華信國際集團有限公司（下稱上海華信）的辦公場所。根據工商資料股權穿透顯示，盛懿投資的控股股東為華信能源；上海華信為華信能源的子公司。

目前，該廣場8樓物業被馬里蘭商務中心（上海）有限公司承租至2021年1月；17樓供管理人團隊辦公使用；24至32樓仍為華信能源和上海華信的辦公場所；19至22樓現由上海華信證券有限責任公司行政清理組和甬興證券有限公司共同使用，其中19至21樓三層及705室、706室由甬興證券有限公司承租並繼續使用，租賃期限至2021年3月31日，租期屆滿後租戶有權續租，續租期限原則上不超過三個月，租賃期間（包括續租期間）內產生的相關租金均由出賣方收取，與買受方無關。其餘樓層大多處於空置狀態。

值得注意的是，盛懿投資曾對物業進行了大規模改造，包括在同一樓層打通原有的牆壁，並根據辦公目的重新規劃、隔斷，同時對水、電、網、氣的線路也進行了重大調整，最終導致房地產權證上登記的246套物業的空間隔局發生了重大變化，未能在物理上一一對應。