26人詐騙逾400噸儲備糧　主犯囚10年零3個月

最高人民檢察院主辦的《檢察日報》周五（25日）公布一宗詐騙案件，26名被告通過改造糧庫的電子設備，偷走400多噸儲備糧，涉案金額97.2萬（人民幣，下同，約111.8萬港元）。其中，首、次被告張X亮、王X安分別被湖南寧鄉市人民法院判有期徒刑10年零3個月及10年零1個月，各罰款3萬元（約3.45萬港元），其餘24名被告也分別獲刑。

案發於2019年8月，中央儲備糧寧鄉直屬庫有限公司（下稱「寧鄉直屬糧庫」）對當季收購的早稻進行歸倉平整測量時，發現帳面數字與倉庫的實際數量相差甚遠，400多噸糧食不翼而飛。經查，工作人員發現糧庫內的稱重計量儀被人加裝了小塊電路板及天線，可經過遙控器指揮，任意改變稱重計量儀上顯示的數字，使運糧車上地磅稱重時，與車輛自身的重量不相符。

工作人員翻查閉路電視畫面後，發現同年7月15日凌晨1時許，曾有2名陌生男子潛入糧庫，並計量室內逗留半小時後離開。寧鄉直屬糧庫及後向警方報案。警方展開調查後，拘捕包括干擾器安裝人員、糧販、運糧司機等，人數多達26人。

主犯張X亮被捕後供稱，他與王X安等同夥合謀，偷偷潛入糧庫後加裝干擾器後，再各自邀集相熟的糧販向寧鄉直屬糧庫出售糧食，由糧販組織運糧司機從沅江市、漢壽縣等地將稻米運送至該糧庫。在涉事運糧車過磅稱重時，張X亮等人輪流操控遙控器，使每車糧食的重量虛增5噸，每車次獲利約1.2萬元（約1.38萬港元）。

從7月16日至22日，張X亮等人合共詐騙寧鄉直屬糧庫糧款81車次，共計騙取糧款約97.2萬元。其中，張X亮從中獲利約14萬元（約16.1萬港元），王X安非法獲利約7萬元（約8萬港元）。