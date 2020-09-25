盧映川獲任命副市長　馬強調任市一中院院長

北京市十五屆人大常委會第二十四次會議在周五（25日）召開，會上表決多項人事任命。當中，北京市西城區委書記盧映川，獲任命為北京市副市長。而北京市高級人民法院副院長、審判委員會委員、審判員馬強，擔任市第一中級人民法院院長、審判委員會委員長、審判員。

北京市委常委、常務副市長崔述強，在會上說明提請的任免議案。除了盧映川及馬強外，北京市政府副秘書長楊秀玲，獲任市經濟和信息化局局長；北京市紀委常委楊玉香，任市監察委員會副主任；並接受張家明辭去北京市副市長職務的請求，並報市人民代表大會備案。同日，山東省十三屆人大常委會第二十三次會議，任命省政府副秘書長、辦公廳主任宋軍繼接任省政府秘書長。

資料顯示，現年52歲的盧映川，歷任北京市計委研究室主任、市發展改革委黨組副書記，市人民政府副秘書長等。在2013年3月至今年9月，先後擔任順義區委副書記、副區長，北京天竺綜合保稅區管理委員會主任，北京市西城區委書記。而53歲的馬強自1999年起在北京的司法系統工作，曾任該市第二中級人民法院研究室副主任、審判員，密雲縣人民法院黨組書記、副院長等職務。

此外，會議中又決定免去朱綺文、陳劍敏、郭京霞的北京市高級人民法院審判員職務。據此前通報，上述3人在「郭文思減刑案」中，收受賄項及款物的方式，關照郭的服刑生活，幫助其快速減刑，因涉嫌職務犯罪問題被市紀委監委調查。