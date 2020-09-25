遭國際鳥盟除名　台中華鳥會英文名改稱Taiwan

台灣的「中華民國野鳥學會」（簡稱中華鳥會）因拒絕改名及簽政治表態文件，被國際鳥盟解除夥伴關係。中華鳥會早前舉行會員代表大會討論遭除名議題，該會周五（25日）表示，決定將英文名稱從Chinese Wild Bird Federation（CWBF）改為Taiwan Wild Bird Federation（TWBF），以加強國際識別，而中文名則不作更改。

中華鳥會副秘書長呂翊維周五回應台媒查詢，指改中文名牽涉層面廣，行政程序較多，包含修改章程等。而英文名稱在國際間造成的困擾遠比中文名稱大，所以改中文名沒有比英文名的迫切，但他又透露，鳥會已有人打算提案改中文名。

中華鳥會表示，去年底「國際鳥盟」（BirdLife International）要求其改中文名，且暗示不要有任何觸碰政治敏感議題名稱。中華鳥隨後被國際鳥盟解除夥伴關係，是出自國際鳥盟執行長與全球理事會不正確的政治決定。鳥盟執行長其後去信給夥伴團體，表明中華鳥會作為國際鳥盟夥伴一員，不願意將全球政治摒除在外，意指中華鳥會刻意將政治涉入保育工作。，

中華鳥會強調，該會是保育組織，不是政治推手，事實是國際鳥盟片面要求簽署不合理政治宣言，並視鳥會為「風險」。該會自始至終想減輕國際鳥盟擔憂，但努力仍徒勞無功。其後將決定公布與國際鳥盟間對話信函，證實中華鳥會願意尋求共識堅定立場。