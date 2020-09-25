全國依法搗破3314個黑惡團夥　涉刑事案件13.8萬宗

全國掃黑除惡專項鬥爭第三次推進會周五（25日）在北京召開，總結第二次推進會以來專項鬥爭取得的成效。會上公布，自第二次推進會以來，全國共依法打掉856個涉黑組織、2458個涉惡犯罪集團，繳獲各類槍枝785支；依法查封、扣押、凍結涉案資產2562億餘元（人民幣，下同，約2945億港元）；破獲涉黑涉惡刑事案件13.8萬宗。

除了涉黑涉惡組織及集團，全國紀檢監察機關查處多宗涉黑涉惡腐敗「保護傘」案件，擴線深挖，實現掃黑與「打傘」共同促進。全國共立案查處涉黑涉惡腐敗和保護傘案件共25,539宗，給予23,366人黨紀政務處分、2396人被移送司法機關處理。同時在專項鬥爭開展以來，當局共依法託管代管資產在億元以上的涉黑組織，涉及企業共887間、資產632億多元（約726億港元）。

會上指出，當前掃黑除惡專項鬥爭進入決戰決勝的關鍵階段。要進一步提高政治站位，牢牢把握當前鬥爭階段性特點和麵臨的瓶頸短板，以更強的工作責任感、緊迫感推進專項鬥爭。下一階段將推進掃黑除惡專項鬥爭的總體思路，認真貫徹落實黨中央的決策部署，將行動進行到底，確保依法打深打透、除惡務盡。