新冠肺炎：料疫苗年底產6.1億劑　市民憂價格佔半個月收入

國新辦周五（25日）舉行吹風會，介紹新冠疫苗研發進度。科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衞健委醫藥衞生科技發展中心主任鄭忠偉表示，按照現時估算，至今年年底，預計疫苗年產能達6.1億劑，而定價一定在大眾可接受範圍內。但有市民質疑，若疫苗定價是早前盛傳的兩針600元（人民幣，下同，約690港元），按國內平均月入統計，有數億人口接種時需花費半個月收入。

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光表示，正在研製的多款疫苗已經初步獲得動物實驗一期、二期的臨床試驗數據，部分進入三期試驗。但對於疫苗確切的保護率，只有完成三期試驗後才能得出確切結論。他又指出，人類發現新冠病毒的時間僅僅9個月，疫苗接種後的保護時間還要做長期的大量的研究工作。

對於公眾關注的疫苗上市後的價格問題，鄭忠偉表示，疫苗屬公共產品，就必要滿足其可及性和可擔負性。正式上市後，疫苗將根據技術路線、使用規模等因素調整價格，但一定會滿足可及性和可擔負性，在大眾可接受的範圍內提出指導價格。他又指出，按目前進度，到明年，疫苗年產能達到10億劑以上。

雖然官方已就疫苗價格作出初步解釋，但有市民仍因應而與歐美疫苗的初步定價落差，質疑國產疫苗的價格。據微信公眾號「醫改界」指出，若國產疫苗定價是早前盛傳的兩針600元，但其國內目前仍有數億民眾平均月入，僅得千元左右（約1150港元），意味有幾億人口在接種疫苗時，需花費半個月的收入。若接種疫苗者須自費，中國國藥集團的初步定價將成為全球最高。