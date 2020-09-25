厄瓜多爾海軍︰中國漁船隊正前往秘魯附近海域作業

厄瓜多爾海軍早前發現一支數量超過300艘的中國漁船隊，在加拉伯戈斯群島專屬經濟海域附近捕魚，引起區內國家關注。美媒周五（25日）引述厄瓜多爾海軍作戰指揮官希內斯（Daniel Ginez）指出，該漁船隊已從加拉伯戈斯群島向南移動，正前往秘魯附近海域作業。

希內斯表示，今年的中國漁船隊比前幾年更大，「由於漁船的數量如此之多，令我們面臨某些物種滅絕的風險」，並形容該些漁船可歸類為「掠奪漁業資源」的船隻。另據跟蹤捕魚活動的組織Oceana統計，所有中國漁船在今年7月13日至8月13日期間的捕魚時間，總計超過7.3萬小時，佔保護區周邊捕魚活動的99%。

報道指，秘魯和厄瓜多爾均擁有龐大的漁船隊，高度依賴海產品來維持生計和賺取外匯。世界銀行數據顯示，秘魯和厄瓜多爾在2018年共捕獲450萬噸魚類，但僅佔中國捕撈量的25%。有專家認為，大量中國遠洋船隊從事「非法、不報告和不受管制（IUU）」的漁業活動，不僅威脅沿岸各國主權，還危害全球糧食安全和海洋生態。

據報道，厄瓜多爾海軍上月已與美國海岸防衞隊達成協議，美國海岸防衞隊將向該地區派遣船隻，在國際和厄瓜多爾水域巡邏，監視中國的漁船隊。另厄瓜多爾正和哥斯達黎加、巴拿馬和哥倫比亞等鄰國合作，建立一個海洋保護區走廊，限制在該區域進行商業捕撈。