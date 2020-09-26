法院一審宣判涉黑案件　首腦犯7罪判囚終身

山東濟南市中級人民法院周五（25日）對一宗涉黑案件一審公開宣判，16名被告分別獲刑。其中，主犯胡德華犯組織、領導黑社會性質組織，故意傷害，敲詐勒索，非法拘禁等7項罪名，被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其餘15名被告則分別被判3年3個月至20年不等徒刑。

經法院審理查明，胡德華從1979年起，曾犯下多宗罪行獲刑，惟他2001年保外就醫後，仍不斷吸納刑滿釋放人員和社會閒散人員，四處尋釁滋事、聚眾鬥毆、介入他人糾紛，甚至充當地下執法隊，實施多宗敲詐勒索、非法拘禁、強迫交易、強攬工程等犯罪活動，謀取非法利益，樹立非法權威。

在胡的黑社會組織中，11名成員有犯罪前科。組織利用惡名和強勢地位，通過敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易等犯罪活動，非法獲利約40萬元（人民幣，下同，約46萬港元），還通過有組織地強攬工程、參與或合夥承攬工程等方式，獲取數百萬元的經濟利益等。該組織又涉及多宗尋釁滋事、非法拘禁等罪行，導致至少6人受傷。

法院認為，胡德華的犯罪組織具備黑社會性質組織犯罪的4個特徵，依法應當認定為黑社會性質組織；胡德華作為組織、領導者，應承擔刑事責任；其他組織成員亦應承擔相應責任，根據各被告犯罪事實、性質、情節和對社會危害程度等，法院遂作出上述判決。