男子駕車遇路陷欲索賠　交警不肯出事故認定書

浙江一名張姓男子周五（25日）向內媒爆料，稱自己本月19日駕車駛經甘肅青蘭高速期間，突然前方發生路陷，自己的私家車底座嚴重受損。豈料，當地交警不肯出具事故認定書，導致自己至今無法獲得賠償。據了解當日共有4輛車輛，因該事受損。目前，甘肅威遠路業有限公司一名經理表示，公司正與當事車主協商處理後續賠償事務。

事發於本月19日晚，張男指出當時路面塌陷面積達30多平方米，深度達3米，多輛車都因避讓不及而受損，其中一輛越野車直接墮坑，3人受傷；而自己的私家車底盤和輪胎都已受損。但定西市公路局安全管理科一名工作人員則表示，當日該路段確實發生了塌陷事故，但無人傷亡。

事發後，張男一直尋找為事故負責的相關部門，協商賠償問題，但多日來卻毫無進展。定西市公路局辦公室工作人員表示，事故認定責任應由當地的高速交警負責，公路局只負責處理塌陷事故；而定西市公安局交通警察支隊這表示，該事故應由高速公路大隊事故所處理；而安定高速公路大隊事故所則表示，路面塌方造成車輛掉入，不屬於交通事故應有公路局及有關公司負責賠償。