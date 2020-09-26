台警動員6750人全台掃黑　逮168名黑幫分子

台灣的警政署周六（26日）通報，警方周一（21日）起一連5天，針對黑幫涉及網絡賭博、侵害公共工程、地下錢莊與隱身特定政黨暴力犯罪行為進行掃蕩，檢肅28名治平目標及逮捕手下成員140人，合共拘捕168人，查扣非法資金流約40.8萬（新台幣，下同，約10.9萬港元）、查扣地下錢莊犯罪所得78.9萬元（約21.2萬港元）；另經調查，不法分子放貸金額約1.03億元（約2800萬港元）。

警方指出，此次掃黑行動共動員警力6750人，重大成果包括網絡簽賭衍生暴力討債案，28歲林姓疑犯涉嫌經營百家樂、賽車賭博網站，招攬不特定人士對賭輸贏，並趁受害人無力償還之際，指揮手下成員限制受害人行動，並予凌虐、毆打等不法手段催討債務。林男及其6名手下由高雄警方檢肅到案。

在桃園黑幫侵害公共工程案中，45歲邱姓男子為某黑幫副堂主，涉嫌操控或親率所屬手下成員，從事暴力討債行為，近年又覬覦桃園地區重大公共工程建設的龐大利益，以幫派分子自恃，用車輛圍堵妨礙工程車正常作業等不法手段，致使施工作業停擺，工程方屈服須繳交保護費。邱男及15名成員已被桃園警方拘捕。

另嘉義地下錢莊暴力討債案中，24歲高姓男子涉嫌在嘉義地區經營地下錢莊，吸收青少年加入，針對無力償還高額利息者，指揮成員強押拘禁並錄影簽立本票，高男及9名共犯被嘉義警方拘捕。

此外，65歲溫姓男子為某政黨黨部主委，卻涉嫌受託處理債務，並指揮成員至受害人住所潑漆、投擲石塊等手段，強逼對方過戶房產。受害人報案後，溫男及3名成員被新北市警方拘捕。