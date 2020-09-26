同名同姓村民犯盜竊罪　男子背13年黑鍋追責2年無果

河北石家莊新樂村近日有村民發現被當成盜竊案犯人，懷疑在13年前因此未能選上軍人，早前也不能擔任村官。村民張拴虎調查後發現，兩度犯盜竊案的犯人是同村同名同姓的男子，對方也承認曾犯案坐監，惟當地政府早年將其訊息錯誤錄入全國違法犯罪人員信息資源庫中。張男表示，至少背上這罪名13年，追討說法兩年至今無果，「生活和名譽受到極大影響」。

張拴虎表示，與現改名為張臭小的男子原本是同名同姓居住同一村落的鄰居，沒想到因此背上盜竊罪名。張拴虎直到2018年申請競選村委會某職位時，當地組織部工作人員回應稱，他曾被兩次判刑，政審不通過，他才得悉有「刑事犯罪」紀錄。

張拴虎事後向警方反應，才發現在公安部的犯罪人員訊息資料庫中，登記的姓名、身份證號碼等均是他的訊息，惟照片是張臭小的照片。張拴虎表示，「我用我的人格擔保，我絕對沒有被判過刑或坐過牢」。

資料庫中顯示，張臭小於1981年和2007年兩度因入屋盜竊或搶劫被人當場發現，法院分別判囚1年和6年。在1986年12月，實際曾犯罪並服刑的張臭小順利參軍入伍；惟張拴虎曾申請當兵，但通過政治審查，未知甚麼原因被拒絕相關申請。張拴虎表示，「這個黑鍋背了13年，耽誤了很多事，現在就想討回公道」。