華作家曾為新疆政策辯護 Netflix︰不認同其看法

中國作家劉慈欣長篇科幻小說《三體》三部曲深受讀者喜愛，網絡電視平台Netflix更有意將小說改編成電視劇，惟5名美國共和黨參議員近日以劉慈欣為中國政府對待新疆維吾爾族的方式辯護為由，呼籲擱置拍攝計劃。Netflix周五（25日）回應，強調該公司並不認同劉慈欣對中國政府對待維族的看法，惟未回應會否擱置拍攝。

美國田納西州共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）早前領頭向Netflix致信，指劉慈欣2019年曾在《紐約客》雜誌發表署名文章，提及中國鎮壓新疆維族和其他穆斯林是幫助改善當地經濟。信中指出，Netflix如決定改編劉慈欣的作品，等同於將中國政府的罪行正常化，要求Netflix重新考慮。

Netflix本月初宣布，《三體》、《三體2：黑暗森林》和《三體3：死神永生》三部曲，將由HBO電視劇《權力遊戲》編劇貝尼奧夫（David Benioff）與韋斯（D.B. Weiss）改編成劇集，劉慈欣將擔任製片顧問。