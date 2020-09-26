美國商務部公布文件　中芯國際列入出口管制對象

美國商務部工業與安全局（BIS）周五（25日）公布的文件顯示，BIS決定對中芯國際（SMIC）及其子公司和合資公司採取出口管制措施，原因是美國政府審查中芯國際及其子公司「軍民兩用」時，發現對其出口最終可能被轉用於中國軍事用途，帶來不可接受風險。

被列入出口管制的對象包括：中芯國際（上海）公司、中芯國際（北京）公司、中芯國際（天津）、中芯國際（寧波）、中芯國際（深圳）、中芯國際華南公司（SMSC）、LFoundry（義大利）和中芯國際先進技術研發（上海）公司。

今年4月份美國政府新修訂頒布的出口管制條例（EAR）第744.21節規定，擴大對軍事最終用途和軍事最終用戶限制，並廢除了部分民用最終用戶許可證例外，旨在防止包括中國、俄羅斯和委內瑞拉等國家透過民用供應鏈下獲取發展武器、軍用航空器或監視技術的美國技術與設備，後續再將其使用到軍事和軍事最終用戶上。

文件指出，向中芯國際或其子公司出口、再出口或在中國內轉移，均受美國政府新修訂頒佈的出口管制條例管轄，必須提出一份單獨個別有效許可證申請。