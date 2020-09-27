警破網上戀愛詐騙案拘61人　涉案金額達200萬人民幣

江蘇鹽城市亭湖區警方近日搗毀6個借談戀愛之名，邀請一同玩遊戲，然後實施詐騙的犯罪集團，拘捕61人，涉案件金額達200萬人民幣（約229萬港元），涉案受害人多達1000人。

警方日前接到一名曹姓男子報案，他指自己早前在網上結識一名網友，對方邀請自己一起玩遊戲，期間他在對方的請求下，在遊戲中充值近萬元後，與對方失去聯係，懷疑自己受到網絡詐騙。警方隨後對曹男提供對方的社交帳號進行調查，發現多地都有類似的騙案。

經過市公安局反電詐中心查明，該類詐騙集團利用網圖、變聲器在各類社交軟件上註冊女性帳號，以談戀愛為名誘騙受害人陪其一起玩某款網絡遊戲，再利用送花、結婚、衝榜單等理由讓受害人不斷充值；在受害人表示他要不玩的時候，又會謊稱可以回收受害人帳戶，要求受害人繼續充值，以達到回購標準，後將受害人拉黑。

警方上月26日，在合肥、大連、延邊、哈爾濱、常州、徐州等地同時收網，逮捕61人。及後經調查發現，有關詐騙集團內部分工明確，分為引流組、遊戲組、人事組等；而每個詐騙小組都有一名女性，負責和受害人通電話，以消除受害人的疑慮。