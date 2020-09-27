龍門石窟利用3D打印技術　虛擬復原遭鑿盜佛像

河南龍門石窟西山的奉先寺北壁，周三（23日）有工作人員首次將以3D打印的佛首與等身立佛的石造殘像接合，成功實現殘缺佛像的準確復原。有專家相信，是次成功利用嶄新技術虛擬復原的經驗，開啟了流散文物「虛擬回歸」之路，或能讓內地多個千年石窟得以重現原始光景。

龍門石窟位於河南洛陽市，開鑿於北魏孝文帝遷都洛陽之際（公元493年），經東魏、北齊、隋、唐、五代、北宋諸朝，斷續營造達400多年。作為中國三大石窟之一，龍門石窟於2000年被列入世界文化遺產名錄，聯合國科教文組織將其評為「中國石刻藝術的最高峰」。

但在上世紀20年代後，該石窟被大規模盜鑿，大量石像身首異處，散落到歐洲、美洲以及日本等地。據不完全統計，石窟內有600到700尊佛像確認曾遭人為盜割，包括《帝后禮佛圖》、盧舍那大佛手掌等，現均收藏在美國的知名博物館中；截至目前，僅有8件流失文物回到龍門，散落海外的仍有120多件。

去年5月，有石窟研究員了解到，上海博物館內有5件館藏文物來自龍門，但以往由於時代條件限制，一直未能考證石像原在窟內的具體位置；兩地遂展開合作，對石像進行模擬復位研究，首先確認一尊佛首就是出自奉先寺，再確認另外3件文物，分別是出自古陽洞的2尊北魏交腳菩薩像，以及出自萬佛洞的1尊唐代天王頭像。

此次奉先寺佛首的虛擬復位，或為其他流散文物「虛擬回歸」提供新的可能。據了解，遭受盜鑿更為嚴重的山西太原天龍山石窟，近年也致力於虛擬復原和保護方面的探索。6年多來，天龍山石窟跟美國芝加哥大學等合作，在全世界9個國家的近30座博物館，進行佛造像的三維數據採集，並借助最新虛擬復原技術，讓流失百年、分隔兩地的石像身首合一、再現天龍山石窟舊貌。