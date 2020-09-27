省戒毒部門3人受查　疑與國有資產流失問題有關

四川樂山市監委上周五（25日）通報，指四川省戒毒管理局二級調研員、三級警監趙澤勇，因涉嚴重違紀違法受查；另外，南充市監委上周一（21日）通報，四川省女子強制隔離戒毒所（下稱省女戒毒所）前原黨委書記、所長朱懷忠，亦因違紀違法被查；與此同時，有消息人士透露，省女戒毒所前政委陳俊，目前也被當局調查，惟官方尚未通報。

公開資料顯示，趙澤勇、朱懷忠2人早年均在原四川省新華勞教所任職。趙澤勇1982年至2008年間，在新華勞教所擔任警員、副中隊長、副所長；而朱懷忠則在1993年起，在新華勞教所先後任團委副書記、辦公室副主任、大隊長、所長助理、副所長等職。兩人在2007至2008年期間，同為該所副所長共事。

據知情人士透露，省女戒毒所一個下屬企業，曾因為一房地產企業提供借款擔保淪為被告，並被要求承擔千萬連帶賠償責任。該消息人士續稱，朱懷忠、趙澤勇先後被捕，可能與監管場所國有資產流失問題有關。

另一消息人士指出，趙、朱先後被捕，或與他們曾在新華勞教所所做的「往事」有關，而曾在朱懷忠任省女戒毒所長時期的政委陳俊亦因事受牽連。