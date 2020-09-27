無視政府禁令　19歲男子獨自挑戰「鰲太穿越」遇難

四川一名19歲男子早前無視政府禁令，不顧政府人員勸阻，試圖獨自從陝西寶雞市太白縣鰲山，沿秦嶺山脊徒步穿越到太白山時遇險。當地傳媒近日引述知情人士稱，救援人員尋獲男子時，男子已明顯死亡。救援人員隨後把遺體運下山，並通知其家屬。

從鰲山沿秦嶺山脊徒步至太白山的路線，又稱為「鰲太穿越」，是國內最難的徒步線路之一。該男子本月19日從太白縣上山，準備挑戰鰲太穿越時，被當地政府人員發現及勸返，惟男子及後又偷偷從其他地方進山，並成功躲過檢查點。惟至上周一（21日），男子報警求救。

由於當地上周一突降大雨，救援人員無法展開搜救，延至上周二（22日）才上山，又因山林密布，道路崎嶇、時有陰雨等因素，未能尋獲該男子。至上周三（23日），當局再組織搜救隊上山，終在西樺溝發現男子的遺體，並在不遠處尋獲其背包、睡袋、手機及GPS等設備。

據報道，鰲太穿越素有「一日歷四季，十里不同天」之說，兩山之間的直線距離約40多公里，但實際穿越行程在120公里左右。整個穿越中，海拔高度從起點的1740米，上升至鰲山標誌塔3475米，經太白梁3523米，最終到太白山主峰拔仙台3767米，需要6至7天左右，且大部分行走在無人區。

在2012年至2017年期間，曾有46人在鰲太穿越路線中失蹤或死亡，陜西官方已於2018年10月全面禁止鰲太穿越。