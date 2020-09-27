女微商推銷男性用品遭強姦　被告：她言語太露骨

內地女微商小容（化名）在向男顧客安X介紹男性產品時，被安毆打兼強姦。安一審判囚4年，他不服上訴。案件日前在湖南省益陽市中級人民法院二審，安改判囚3年。

安X是湖南婁底市新化縣人，去年與小容在網絡上認識，小容經營微商。同年11月12日，安X第一次約小容被拒絕，當晚8時許，他喝了酒後再約，謊稱要買男性用品，小容信以為真，告知丈夫後便獨自應約。見面後，安X叫小容上他的車講解產品使用方法，之後開車載她到一個偏僻地方強姦他。小容被強姦時有反抗，還咬傷安X，安X便打傷她。同年12月25日，安X被拘。

安X的辯護人一審時稱，小容在介紹產品過程中言語淫穢，誘發安X犯意，對事件的引發存在過錯；更甚者，小容的一些做法讓安X誤以為小容默許與他發生性關係，小容對強姦遂起了積極作用。小容則曾向警方稱，安X曾威脅殺她全家。

益陽市資陽區人民法院一審認為，沒有證據證實小容在介紹產品時語言淫穢，小容上車介紹產品是應安X的要求，且向客戶介紹產品是她的職業要求，小容對事件的引發不存在過錯。小容在反抗不成又孤立無援的情況下的做法，是迫不得已，意在早點結束早點逃命，小容對強姦既遂也不存在過錯。一審以安某犯強姦罪，判處有期徒刑4年。

安X提起上訴，案件二審時安X的家屬向小容賠償，小容亦對安X的行為予以諒解，請求法院適用緩刑。益陽中院表示二審時，基於受害人出具書面材料，表示對安X的行為予以諒解，改判3年。