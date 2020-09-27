新冠肺炎：內地增14境外輸入　青島排查209名接觸者

國家衞健委周日（27日）公布，內地新增14宗境外輸入確診病例，包括遼寧、福建各4宗，四川3宗，廣東2宗，上海1宗；另新增26名境外輸入無症狀感染者。截至目前，內地累計確診85,351宗，4634人病亡。

山東青島市一碼頭日前出現2宗無症狀感染病例，為該碼頭的裝卸工人，曾接觸進口海鮮。目前，2人在定點醫院隔離觀察，未有任何不適症狀，身體狀況穩定；CT檢查未發現臨床症狀，IgM血清抗體檢測結果未檢出病毒，屬早期感染。

截至上周六（26日）上午8時，市衞健委等部門已在全市排查到209名密切接觸者，全部實行集中隔離觀察，血清抗體檢測結果均未檢出病毒。其中，147人完成第二輪核酸檢測、62人完成首輪核酸檢測，核酸檢測結果未檢出病毒。

該市已排查151,089名一般接觸者、社區排查人群及相關從業人員，已完成139,658份核酸檢測，未有檢出病毒。有關部門共採集26,589份冷鏈產品和環境樣本，已完成21,271份核酸檢測；封存的進口冷鏈產品採集的1440份樣本，其中51份檢出病毒。