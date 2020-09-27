華駐加大使稱中加自貿談判停滯　促釋放孟晚舟

中國駐加拿大大使叢培武近日接受加拿大傳媒訪問指，中國科企華為太子女孟晚舟事件是目前中加關係遇上很大困難的根源，重申事件是美國一手炮製的政治事件，目的是為了打壓華為，加方則扮演幫兇角色，敦促加方妥善解決，立即釋放孟晚舟。

叢培武強調孟晚舟事件的政治屬性，逾百名加拿大前外交官已聯名致信加國政府，呼籲政府介入並終止引渡案進程，釋放孟晚舟。他又提到，美國對外採取愈來愈多單邊制裁和「長臂管轄」，不僅針對華為，更將矛頭對準微信、TikTok等中國高科技公司，真實意圖根本是要打壓任何領先於美企的中國企業。

叢培武表示，中加雙方經貿合作本質上是互利共贏，近年一直就自貿協定談判保持溝通並取得共識，卻因部分來自加方的干擾因素停滯。中方認為，從長遠看中加經貿合作大有可為，同時希望加拿大為包括華為在內的中國企業，提供公平、公正、開放、非歧視性的營商環境。

對於中國的加拿大前外交官康明凱及商人斯派佛一案，叢培武重申，兩人涉嫌從事危害中國國家安全的活動，中國司法機關依法辦案，他們的合法權利得到依法保障，根本不存在「任意拘捕」。

針對香港示威及中國的人權狀況，叢培武則指，中國人權狀況目前處於歷史最好時期，而涉港等問題不是人權問題，強調《港區國安法》是為了堵塞香港在維護國家安全方面的漏洞，令香港變得更加穩定和安全。