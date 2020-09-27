CIA前高官料紐約有逾百中國情報官員　間諜攻擊史無前例

美國國務卿蓬佩奧日前表示，中國駐紐約總領事館是主要的間諜窩，料有更多特工和外交人員被捕。美國中央情報局（CIA）有反間諜部門前主管受訪指，紐約正遭受史無前例的間諜攻擊，估計市內有逾100名中國情報官員時刻在活動。

美媒上周六（26日）刊出目前在德州農工大學任教、CIA反間諜部門前主管奧爾森（James Olson）的訪問。奧爾森表示，中國政府加速招募間諜，相關計劃規模龐大，他們積極在社交網搜索，尋找對祖國有感情的華裔美國人。

奧爾森提到，近日被控的紐約市藏族華裔警員昂旺，指昂旺對中國而言是潛在的金礦。他認為，中國可利用昂旺了解紐約警察局在監控方面的工作、數據庫內容以及對中國駐聯合國代表和領事館官員的了解度，昂旺或因而每月賺得數千美元。

奧爾森稱，警察、軍隊及反情報機構都是非常大的目標，中國會對紐約警察局某些人有興趣，因為他們可取得紀錄、提供線索，並知道甚麼人正在受查。他指，中國會說服目標相信他們所為無損美國利益，即使實際上有害；並以他們在中國的家人作籌碼，了解其需要。他又指，中國在特定項目上有多名間諜，每個人可能只知道一小部分，看來並不重要，但卻是更大計劃的一環。