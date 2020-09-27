台外交部指大陸圖找替罪羊　台灣繼香港後成下一目標

台灣的外交部部長吳釗燮周一（28日）將到立法院，發表工作報告並接受質詢。台媒周日（27日）引述外交部書面報告，當中指摘大陸面對內部危機和外部困境，企圖尋找替罪羔羊以鞏固統治，台灣繼香港後成為大陸下一個目標。

台立法院新會期已開始，上周選出各常設委員會的召集委員，而立法院外交及國防委員會周一會邀請吳釗燮作工作報告，並備質詢。根據外交部送交立法院的書面報告，吳釗燮指台灣相較4年前，現在面對的外部形勢更加嚴峻，而且存在更多變數。

吳釗燮指，大陸在國際上不斷打壓台灣，尤其是大陸近來面對內部危機和外部困境，企圖對外尋找替罪羔羊， 鞏固其統治正當性，因此全力推動「一國兩制台灣方案」，對台灣的文攻武嚇持續升級。他又指，台灣已是大陸下一個目標，陸方對台行動不單破壞台海穩定，亦嚴重威脅印太區域的和平穩定，引起國際社會高度關注。

吳釗燮又指，隨着陸美角力加劇，南海局勢緊張，陸印邊境軍事對峙，北京強行通過《港區國安法》、加強掌控新疆、西藏及內蒙，同時擴大對台灣的威嚇，加上北韓核威脅未解，區域安全環境仍有諸多挑戰。他表示，面對國際局勢急劇變化，台外交部將繼續全力推動「踏實外交」各項工作，展現台灣的活力、專業及韌性，守護其主權、尊嚴及民主價值。