中紀委倡加強監管公務員境外匯款　範圍擴大至近親

內地藝人曲婉婷早前在社交平台發文，為涉貪腐3.5億元人民幣（約4億港元）的母親張明傑喊冤。中紀委周日（27日）發文評論該案，指境外不是資產轉移的天堂；又強調要加強監管公職人員向境外匯款的行為。另外，國家外匯管理局同日通報10宗非法買賣外匯從事跨境賭博案。

中紀委發文提及張明傑一案，指輿論關注此事，正是因為人們痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。張明傑曾任黑龍江省哈爾濱市發改委副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任，2014年9月因涉嫌貪污、受賄與濫用職權罪被捕，案件仍在審理中。

中紀委認為，要建立公職人員向境外大額匯款行為的監測報告機制，監測的範圍可以擴大到其配偶子女等近親，金融部門一旦發現有大額匯款行為，應及時向紀檢監察機關報告。中紀委亦提到，要利用社會公眾和媒體的輿論，提高監督的透明度。

另外，國家外匯管理局周日通報10宗案件，分別來自山東、河北、福建等地的民眾涉嫌非法買賣外匯案。其中一名來自廣東的葛某涉於前年5月至去年11月，通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元（約193萬港元），用於境外賭博活動，被罰款16.7萬元人民幣（約19萬港元），並被納入中國人民銀行徵信系統。