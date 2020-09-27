內蒙古農信聯社前理事長佟鐵順　涉違紀違法受查

內媒周日（27日）引述內蒙古自治區紀委監委消息報道，內蒙古自治區農村信用社聯合社（下稱內蒙古農信聯社）前黨委書記、理事長佟鐵順涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。他是繼安徽及山西後，今年第3名受查的省農信聯社前第一把手。

中央紀委國家監委網站顯示，佟鐵順正接受紀律審查和監察調查。他是河北省安平人，於1953年12月出生，1972年9月至1979年7月任哲里木盟財政局幹部，之後進入內蒙古稅務系統工作，曾擔任哲里木盟稅務局局長、黨組成員，內蒙古自治區地方稅務局副局長、黨組成員等職。他於2014年1月至2017年1月，擔任內蒙古自治區人大常委會委員，並於2017年8月退休。

安徽紀檢監察網4月2日消息指，安徽省農信聯社前黨委書記、理事長陳鵬涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。山西省紀委監委7月18日消息指，山西省農信聯社前黨委書記、理事長崔聯會亦涉嚴重違紀違法而受查。

各省金融系統近來掀起反腐風暴，內蒙古今年6月以來另有3名金融系統高層受查，包括前中國銀行業監督管理委員會內蒙古監管局黨委書記、局長薛紀寧，中國農業銀行鄂爾多斯分行前黨委書記、行長曹一剛，光大銀行鄂爾多斯分行前黨委書記、行長劉波。