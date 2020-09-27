警破製售冒牌網線案拘9人　涉款逾3000萬人民幣

上海楊浦警方近日破獲一宗製售假冒品牌網線案，搗毀4處製造、倉儲及銷售的據點，共抓獲9名疑犯，涉案金額逾3000萬元人民幣（約3400萬港元）。

楊浦警方7月初接到轄區一間網線品牌商報案，稱某網購平台上一間商店銷售的註冊商標品牌網線是假冒產品。當局隨後開展調查，走訪品牌廠商及銷售平台，並根據鑑定報告，確認該網店銷售的網線均為假貨。警方追查該店的銷售紀錄、貨物流轉等資料，最終鎖定位於廣東省的製假工廠和以陳某、郭某為首的製售假貨犯罪團夥。

警方指，該犯罪團夥非常狡猾，在廣東省開設製假工廠，但出產的冒牌網線則運至浙江省兩個租賃倉庫存放，再分發給客人。警方掌握證據後，於上月13日兵分多路，分別在廣東、浙江等地拘捕陳某、郭某等9名疑犯，當場查獲重達16噸的1400箱冒牌網線及大量製假設備。

調查顯示，該團夥非法製售的主要為某品牌五類（CAT5）、六類（CAT6）網線，通過網店接單後，由工廠工人簡易生產成網線，再根據客人需求非法貼上假標籤，根據正版價格每箱約400元人民幣（約450港元），打七至八折出售。陳某等人被捕後對犯行供認不諱，正被依法刑事拘留，案件待進一步審理。