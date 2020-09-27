6宗偷渡案宣判20人獲刑 多人判囚8個月至1年不等

雲南省高級人民法院周日（27日）發布消息稱，中緬邊境雲南省德宏州各級法院近日集中宣判6宗運送他人偷越國（邊）境和偷越國（邊）境案件，20人獲刑，多人被判囚8個月至一年不等。由於上月有偷渡者感染新冠病毒，導致部分地區需要封城，當局決定嚴懲同類案件。

德宏芒市法院上周四（24日）審判2宗運送他人偷越國（邊）境和偷越國（邊）境的案件。其中一宗的被告余某軍在知情下駕車，從瑞麗接載3名無有效出入境證件的外籍偷渡者，並運送至保山芒寬；其行為構成運送他人偷越國（邊）境罪，被判囚一年及罰款4000元（人民幣，下同，約4540港元）。

另一宗案件的被告肖某龍、梁某、梁某奧、米某強，從緬甸猛古非法入境中國芒海。法院審理認為，被告違反國（邊）境管理法規，情節嚴重，最終梁某及梁某奧被判囚10個月，並罰款3000元（約3400港元）；肖某龍及米某強自願認罪，被判囚8個月，並罰款2000元（約2270港元）。

德宏隴川法院當日亦集中審理宣判4宗偷越國（邊）境案件，15名被告被依法追究刑事責任，但未公布具體刑罰。報道指，由於2名染疫的緬甸籍偷渡者早前令瑞麗市封城7天，德宏州各級法院決定嚴厲打擊偷渡犯罪，嚴懲疫情防控期間相關罪犯。