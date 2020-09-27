內地擬推社保「第六險」　打工仔憂工資收入減少

內地打工仔享有「五險一金」社會保險福利，由僱員與僱主共同繳納保費。惟當局擬加入被稱為「第六險」的長期護理保險（下稱「長護險」），惹來一眾打工仔擔憂，認為此舉會再加重他們的經濟負擔。

近日，國家醫保局聯同財政部印發《關於擴大長期護理保險制度試點的指導意見》，明確將擴大長護險試點範圍。長護險於2016年開始試點，當局稱目的是解決重度失能人員基本生活照料和醫療護理所需費用，主要服務對象是失能長者、重度殘疾人士。文件指，長護險基金籌資以企業和員工按比例繳費，令不少僱員擔心自己的保費支出會增加，變相令工資收入減少。

內媒指，失能長者每月護理費遠高於老金平均水平，北京市去年退休養老金平均每人每月4157元（人民幣，下同，約4773港元），而一個全失能長者每月護理費約8000元（約9000港元），成為沉重的經濟負擔，於是長護險應運而生。

有網民表示，「現在交完五險一金已經沒剩多少了」、「所以又要多交錢？」、「拿我們的工資去補社保缺漏，等我們老了還少多少養老金可拿？」。近期各地爆發地方財政問題，不少人表示，「又來圈錢了」、「他是通知你交錢，沒讓你發表意見」。

資料顯示，「五險一金」包括養老保險、醫療保險、失業保險、住房公積金，由企業和員工共同繳納；工傷保險、生育保險由企業繳交。