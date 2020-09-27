少女陳屍水坑手機現性侵影片　警不立案惹家屬質疑

廣西南寧市橫縣一名13歲張姓少女，今年6月29日被送溺亡。警方調查後認為事件無可疑，不予立案，惟家屬不服，提出刑事復核申請。橫縣公安局上周六（26日）通報，正進一步核查，並動員家屬同意對屍檢。同時提請檢察機關介入進行立案監督，確保調查公平公正。

通報指，6月29日中午12時許，接獲張女父親報警稱其女兒失蹤，警方遂於下午2時許在一個廢棄採石場水坑內發現張女屍體，死者身上無外傷，證實非暴力致死。

7月29日，張女的同學陳X供述，6月28日二人相約到採石場水坑玩女，張女不慎沉入水中，陳試圖施救不果，陳感到害怕便獨自回村，未向家長、老師及警方講述實情。她走的時候還拿走張女的手機，警方其後在該手機發現色情暴力影片，初步調查出張女網上聊天時網友發給她的網絡影片，認為案件不存在犯罪事實。

張父質疑，警方未向他提及手機的色情影片，僅說「沒有甚麼線索」。他找人恢復女兒手機的數據，發現內藏數段「女孩疑遭強姦毆打」片段，片段女孩的衣着、聲線、體態特徵與女兒相似，令他生疑。