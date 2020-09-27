新冠肺炎：大規模接種試驗疫苗　專家恐現未知風險

多國正致力研製新冠病毒疫苗，爭取完成所有測試，獲得認可並推出市面。但美媒上周六（26日）報道指，中國在疫苗未完全驗證前，已開始在臨床測試以外為大批人接種，專家憂慮會出現潛在的副作用。

《紐約時報》等美媒報道，中國國企國藥集團子公司中國生物技術股份有限公司上月初表示，在北京方面7月批准投入緊急使用後，該公司已為至少數十萬人次注射兩種試驗性候選新冠疫苗。中國藥廠科興控股生物技術有限公司亦表示，已為約3000名員工及其家屬接種試驗性的新冠疫苗。

報道指，中國倉促的行動引起全球專家憂慮，因為至今沒有一個國家像中國般，在測試以外為如此大規模的民眾接種新冠疫苗。據報，中國官員正制訂計劃為更多人注射；其中浙江省邵陽市政府上月要求當地官員，確認更多合資格的緊急用戶，建議涵蓋學校、幼兒園、療養院以至前往中到高風險地區的人士。

雖然中國當局曾表示，接受第三階段疫苗測試的人受到密切追蹤和監控，但外界不清楚中國是否對在國內接種的人，採取相同的步驟。有觀察人士形容，在新冠疫苗獲確認安全有效前，大規模接種等於一場「豪賭」，恐帶來未知的風險。

報道亦指出，這些公司要求接種疫苗者簽署保密協議，防止他們向傳媒談論相關情況。外界關注這些員工及其他接種者，是否自願抑或被迫注射疫苗。澳洲墨爾本默多克兒童研究所醫生馬爾霍蘭（Kim Mulholland）直言，擔心這些公司的員工可能很難拒絕要求。